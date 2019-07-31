AppolonSim

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Имею небольшой опыт в написании текстов. Могу писать на любую тему, несмотря на получаемое техническое образование. Пользуюсь разными источниками для дополнения своих работ.

Владею грамотной письменной речью. Об опыте: печатала некоторые статьи для небольших газет, часто приходило писать сценарии для детских и городских праздников, также для школьных и университетских мероприятий; писала тексты для видео-роликов, подрабатывала написанием отзывов на разных сайтах, брали редактором для уже написанных текстов. Имею широкий кругозор, начитанна.