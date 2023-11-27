Хто я?
Студент 4 курса МИРЭА
Пишу скрипты, полноценные программы и интерфейсы.
Мои технические характеристики:
• python
• tkinter
• sql
• парсинг (bs4, html, css, js и другие)
• умение работать с API
• телеграмм боты
• автоматизация
• большое количество python библиотек, стараюсь не стоять на месте и каждый день изучать что-то новое
На данный момент разрабатываю голосового ассистента с обширным функционалом, собственным интерфейсом и возможностью функционировать с внешним миром (умный дом)
Я против войны в Украине!