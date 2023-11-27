Хто я?

Студент 4 курса МИРЭА

Пишу скрипты, полноценные программы и интерфейсы.

Мои технические характеристики:

• python

• tkinter

• sql

• парсинг (bs4, html, css, js и другие)

• умение работать с API

• телеграмм боты

• автоматизация

• большое количество python библиотек, стараюсь не стоять на месте и каждый день изучать что-то новое

На данный момент разрабатываю голосового ассистента с обширным функционалом, собственным интерфейсом и возможностью функционировать с внешним миром (умный дом)