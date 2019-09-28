Ar4ibaldo

Аркадий Цай Ar4ibaldo

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создаю качествеННый контент

Профессионально владею Adobe Premiere Pro, Adobe Affter Effects. Опыт монтажа свыше 10 лет.Буду рад взаимному сотрудничеству.⠀Моё портфолио: https://www.youtube.com/user/cheburashkaar4i 

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Отзывы заказчиков

ivan_petko
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создание продающего ролика с нарезкой из видео
Спасибо за хорошую и оперативную работу, за более короткий дедлайн
Задача поставлена чётко. Проблем с ТЗ и оплатой не было. Рекомендую!) Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
vagnaross
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Смонтировать ролики
Все просто супер, мало того что работу сделал за вечер, так еще и скреативил сам без тз все. Рекомендую всем
Всё отлично. С оплатой и коммуникацией проблем не возникло. Рекомендую.
Ответный отзыв
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сконвертировать 11 секунд MP4 в формат DCP
быстро и чётко. Будем обращаться в будущем.
Отличный заказчик. Проблем с оплатой и ТЗ не было. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв