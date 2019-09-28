Создаю качествеННый контент
Профессионально владею Adobe Premiere Pro, Adobe Affter Effects. Опыт монтажа свыше 10 лет.Буду рад взаимному сотрудничеству.⠀Моё портфолио: https://www.youtube.com/user/cheburashkaar4i
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за хорошую и оперативную работу, за более короткий дедлайн
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко. Проблем с ТЗ и оплатой не было. Рекомендую!) Спасибо за сотрудничество!
$15
10 баллов
5 лет назад
Все просто супер, мало того что работу сделал за вечер, так еще и скреативил сам без тз все. Рекомендую всем
Ответный отзыв
Всё отлично. С оплатой и коммуникацией проблем не возникло. Рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
быстро и чётко. Будем обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Проблем с оплатой и ТЗ не было. Рекомендую к сотрудничеству.