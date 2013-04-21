ArDoDi

Дмитрий ArDoDi

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайнер освещения
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга