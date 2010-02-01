Образование:

– 2007 г. – защищена кандидатская диссертация по экономике по специальности 08.00.05 – «экономика и управление народным хозяйством».

– 2002-2006 гг. – очное обучение в аспирантуре Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина (ВГМХА) по специальности 08.00.05 – «экономика и управление народным хозяйством».

– 1997-2002 гг. – очно закончил экономический факультет Вологодской государствен-ной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина по специальности «Финансы и кредит» и получил диплом с отличием.

Опыт работы:

– с 2009 г. и по настоящее время доцент кафедры экономики и менеджмента ВоГТУ.

– 2006-2009 гг. – главный специалист (начальник сектора) по программному обеспечению Центра информационных систем и технологий ВГМХА. Обязанно-сти: руководство коллективом специалистов и выполнением работ по приобретению, разра-ботке и сопровождению программного обеспечения для учебного процесса и организационно-управленческой деятельности академии. Администрирование Интернет-портала акаде-мии, системы электронного документооборота академии и системы электронного обмена до-кументами с Казначейством. Проведение курсов: «Пользователь ПК», «IT-технологии», "Экономическое моделирование".

– 2001-2005 гг. – заведующий лабораторией Отдела вычислительной техники ВГМХА. Обязанности: осуществление технического и программного обеспечения вычислительной техники экономического и технологического факультетов и администрации академии.

– 1998-2001 гг. – техник Отдела вычислительной техники ВГМХА