Информационный специалист
Распознавание отсканированных текстов. Перевод аудио и видео в текст.
Написание и оформление по ГОСТу эссе, рефератов, дипломов, курсовых. Создание презентаций.
Фото и видео монтаж. Редактирование изображений, ретуширование, вырезание хромокея, исправление документов и тд
Верстка сайтов, интернет-магазинов, визиток, html-письма
Гарантирую высокий уровень грамотности, ответственность, тщательную проработку материала, выполнение заказа точно в срок.
Действие аккаунта приостановлено!