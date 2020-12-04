Aragonix

Герман Aragonix

 
23 годаРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Информационный специалист

Распознавание отсканированных текстов. Перевод аудио и видео в текст.

Написание и оформление по ГОСТу эссе, рефератов, дипломов, курсовых. Создание презентаций.

Фото и видео монтаж. Редактирование изображений, ретуширование, вырезание хромокея, исправление документов и тд

Верстка сайтов, интернет-магазинов, визиток, html-письма

Гарантирую высокий уровень грамотности, ответственность, тщательную проработку материала, выполнение заказа точно в срок.

Верстка сайтаHTML