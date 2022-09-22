Aram161119

Арам Маргарян Aram161119

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Помогу реализовать Ваши идеи!

Приветствую у себя на странице своего будущего заказчика

Прошу обратить Ваше внимание я - индивидуальный разработчик. Это значит что Ваша работа будет выполнятся лично мной без посредников, а значит будет удобный, с оперативной связью и вниманием к деталям.

Список навыков:

  • HTML5,   CSS3,  javaScript,   jQuery,  PHP,   Laravel,  CodeIgniter,  mySQL,  sql,  Vue js, React js
  • адаптивная вёрстка на bootstrap
  • могу сверстать на чистом html, css, javascript
  • разработка сайтов с нуля (визитка, портфолио, корпоративный сайт и т.д.)
О работе:

Обычно работаю через безопасную сделку, чтобы обезопасить Вас и себя. В процессе работы постоянная связь и периодический отчет о проделанных этапах. Делаю качественно с совестью, работа строится с учетом дальнейшего сотрудничества

О себе:

По проекту не только сделаю как надо, но и подскажу как лучше, проконсультирую. Доброжелательное общение.

Чтобы связаться со мной можно написать одним из перечисленных способов:

Телеграмм: @Am161119

Электронная почта: [email protected]

Предпочтительный способ связи телеграмм