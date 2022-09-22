Aram161119

Помогу реализовать Ваши идеи!

Приветствую у себя на странице своего будущего заказчика

Прошу обратить Ваше внимание я - индивидуальный разработчик . Это значит что Ваша работа будет выполнятся лично мной без посредников, а значит будет удобный, с оперативной связью и вниманием к деталям .

Список навыков:

HTML5, CSS3, javaScript, jQuery, PHP, Laravel, CodeIgniter, mySQL, sql, Vue js, React js

адаптивная вёрстка на bootstrap

могу сверстать на чистом html, css, javascript

разработка сайтов с нуля (визитка, портфолио, корпоративный сайт и т.д.)

О работе:

Обычно работаю через безопасную сделку, чтобы обезопасить Вас и себя. В процессе работы постоянная связь и периодический отчет о проделанных этапах. Делаю качественно с совестью, работа строится с учетом дальнейшего сотрудничества

О себе:

По проекту не только сделаю как надо, но и подскажу как лучше, проконсультирую. Доброжелательное общение.

Чтобы связаться со мной можно написать одним из перечисленных способов:

Телеграмм: @Am161119

Электронная почта: [email protected]

Предпочтительный способ связи телеграмм