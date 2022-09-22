Aram161119

Помогу реализовать Ваши идеи!
Приветствую у себя на странице своего будущего заказчика
Прошу обратить Ваше внимание я - индивидуальный разработчик. Это значит что Ваша работа будет выполнятся лично мной без посредников, а значит будет удобный, с оперативной связью и вниманием к деталям.
Список навыков:
- HTML5, CSS3, javaScript, jQuery, PHP, Laravel, CodeIgniter, mySQL, sql, Vue js, React js
- адаптивная вёрстка на bootstrap
- могу сверстать на чистом html, css, javascript
- разработка сайтов с нуля (визитка, портфолио, корпоративный сайт и т.д.)
Обычно работаю через безопасную сделку, чтобы обезопасить Вас и себя. В процессе работы постоянная связь и периодический отчет о проделанных этапах. Делаю качественно с совестью, работа строится с учетом дальнейшего сотрудничества
О себе:
По проекту не только сделаю как надо, но и подскажу как лучше, проконсультирую. Доброжелательное общение.
Чтобы связаться со мной можно написать одним из перечисленных способов:
Телеграмм: @Am161119
Электронная почта: [email protected]
Предпочтительный способ связи телеграмм