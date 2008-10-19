В 2007 году закончил очное отделение юридического факультета государственного ВУЗа (Международный университет природы, общества и человека "Дубна") по спе-циальности юрист (гражданско-правовая специализация);

Общий трудовой стаж 3 года, имею опыт работы в сфере земельного, корпоративного, административного, договорного, гражданского права. Работал вагенстве недвижимости, консалтинговых компания, юрисконсультом на предприятии. Имеют опыт по написанию аналитических статей по указанным выше отраслям права