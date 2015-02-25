Arasar

Екатерина Arasar

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Демонтаж зданий и сооружений, алмазная резка, бурение бетонных и ж/б конструкций

Компания “Арасар” более 10 лет специализируется на предоставлении следующих видов услуг:

  • Механизированный демонтаж промышленных и гражданских зданий, подземных и высотных сооружений, инфраструктурных сооружений, дымовых труб,
  • Сопутствующие работы по благоустройству площадок демонтажа и земляные работы,
  • Переработка, вывоз и утилизация строительных отходов,
  • Проектно-изыскательские работы, экологическое сопровождение, согласование в инспектирующих органах,
  • Алмазные технологии и безударный демонтаж на объектах гражданского и промышленного строительства,
  • Устройство деформационных швов при аэродромном и дорожном строительстве,
  • Алмазная резка проемов,
  • Алмазное бурение отверстий.