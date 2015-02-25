Демонтаж зданий и сооружений, алмазная резка, бурение бетонных и ж/б конструкций
Компания “Арасар” более 10 лет специализируется на предоставлении следующих видов услуг:
- Механизированный демонтаж промышленных и гражданских зданий, подземных и высотных сооружений, инфраструктурных сооружений, дымовых труб,
- Сопутствующие работы по благоустройству площадок демонтажа и земляные работы,
- Переработка, вывоз и утилизация строительных отходов,
- Проектно-изыскательские работы, экологическое сопровождение, согласование в инспектирующих органах,
- Алмазные технологии и безударный демонтаж на объектах гражданского и промышленного строительства,
- Устройство деформационных швов при аэродромном и дорожном строительстве,
- Алмазная резка проемов,
- Алмазное бурение отверстий.
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