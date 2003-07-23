ArchDesign3D

Всем привет!
Меня зовут Хабибуллаx, я эксперт в области 3D-рендеринга и фотореалистичного рендеринга, и я всегда стремлюсь удовлетворить потребности клиентов и обеспечить высокое качество для своего бизнеса.
Архитектор-новатор с почти 5-летним опытом в дизайне интерьеров и визуализации, это зависит от качества моей работы. Моя страсть всегда мотивирует меня создавать более качественные работы, будь то небольшой или большой дизайн или любой проект по рендерингу.
Моя цель - лучше всего визуализировать это, прежде чем строить ваш проект для стимулирования и увеличения продаж.
Программное обеспечение:
- Моделирование в 3ds Max Pro
- Corona Renderer
- Autocad
- Photoshop
- Lumion
- Twinmotion
Предоставляемые мной услуги:
- Фотореалистичный рендеринг
- Дизайн интерьера
- 3D моделирование
- Панорамный рендеринг (360 дюймов) https://momento360.com/e/u/bb94008ff2d3458ea0f4e29532882993?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=3.7&pitch=8.1&field-of-size=64 level
- Презентация продукта
Отправьте мне приглашение, я хочу поработать над вашим проектом, и это будет лучший вариант, который вы выберете.
Спасибо, и я с нетерпением жду возможности работать над вашими проектами.
С уважением, Хабибуллаx.