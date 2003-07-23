ArchDesign3D

Услуги Aрхитектора и Дизайнера

Всем привет!

Меня зовут Хабибуллаx, я эксперт в области 3D-рендеринга и фотореалистичного рендеринга, и я всегда стремлюсь удовлетворить потребности клиентов и обеспечить высокое качество для своего бизнеса.

Архитектор-новатор с почти 5-летним опытом в дизайне интерьеров и визуализации, это зависит от качества моей работы. Моя страсть всегда мотивирует меня создавать более качественные работы, будь то небольшой или большой дизайн или любой проект по рендерингу.

Моя цель - лучше всего визуализировать это, прежде чем строить ваш проект для стимулирования и увеличения продаж.

Программное обеспечение:

- Моделирование в 3ds Max Pro

- Corona Renderer

- Autocad

- Photoshop

- Lumion

- Twinmotion

Предоставляемые мной услуги:

- Фотореалистичный рендеринг

- Дизайн интерьера

- 3D моделирование

- Панорамный рендеринг (360 дюймов) https://momento360.com/e/u/bb94008ff2d3458ea0f4e29532882993?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=3.7&pitch=8.1&field-of-size=64 level

- Презентация продукта

Отправьте мне приглашение, я хочу поработать над вашим проектом, и это будет лучший вариант, который вы выберете.

Спасибо, и я с нетерпением жду возможности работать над вашими проектами.

С уважением, Хабибуллаx.