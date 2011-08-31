Максим Базаев Archi-TectorArchi-Tector
35 летРоссия/Владикавказ
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
3D моделирование экстерьеров, интерьеров, мебели. Работаю в 3DMax, AutoCAD, Photoshop, Revit, ,базовые знания Archicad
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Портфолио
- Без названия196 просмотров
- Концепция интерьера теннисной академии231 просмотр
- Без названия207 просмотров
- Без названия222 просмотра
- Без названия216 просмотров
- Без названия156 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия194 просмотра
- 3D фантазия220 просмотров
- Мини-кухня)176 просмотров
- Конкурсная работа234 просмотра
3D-графика
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