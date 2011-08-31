Archi-Tector

Максим Базаев Archi-Tector

 
35 летРоссия/Владикавказ
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
[email protected]

3D моделирование экстерьеров, интерьеров, мебели. Работаю в 3DMax, AutoCAD, Photoshop, Revit, ,базовые знания Archicad

AutoCADArchiCADPhotoshop
Портфолио
3D-графика
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от $800
от 4 дней
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