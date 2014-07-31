Архитектор

3d моделирование и визуализация (ArchiCAD, Artlantis, Photoshop); разработка разделов АР, ГП (стадия РП).

О себе:

Образование высшее архитектурное (Львов). Опыт работы архитектором – более 10 лет. Есть реализованные проекты. Большой опыт самостоятельной работы – от концепта до стадии РП (согласно действующих норм на территории Украины с учетом сейсмичности 7 балов) и авторского надзора.

Налаженная работа со смежниками для разработки комплектов рабочей документации. Выполняю в полном объеме АР часть (ArchiCAD); создаю необходимый материал для презентаций для градостроительных советов (Artlantis, Photoshop). Также работаю по совместительству преподователем архитектурных дисциплин в политехническом колледже.