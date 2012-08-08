Готова к удаленному сотрудничеству по дизайну!

Добрый день!

Мое имя:

Игнатова Анна Викторовна

Дата рождения:

7 июня 1988г.

Регион:

Харьков

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

skype: "ArchiKet777"

Цель:

Удаленная работ а по обработке цифровых фото. Ретушь качества изображения, наложение эффектов на фотографии, реставрация старинных фото.

Создание полиграфической продукции: листовки, календари, визитки.

Cоздание анимированных банеров, дизайн веб-сайтов или их частей (шапки, банера, заставки). Возможность творческой самореализации.

Предпочтительно в Харькове или Харьковской области.

Опыт работы:

Ретушь качества, наложение эффектов, реставрация старинных фото. Создание полиграфической продукции: листовки, календари, визитки. Создание веб-сайтов. Так же есть опыт работы архитектором.

Образование:

Среднее специальное архитектор. 2003-2007 Харьковский строительный техникум. ХНАМГ - бакалавр, на данный момент студентка - заочница.

Навыки работы с компьютером, ПО:

Владею программами: Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW , AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Flesh(в процессе изучения)

Продвинутый пользователь ПК