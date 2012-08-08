Добрый день!
Мое имя:
Игнатова Анна Викторовна
Дата рождения:
7 июня 1988г.
Регион:
Харьков
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
skype: "ArchiKet777"
Цель:
Удаленная работ а по обработке цифровых фото. Ретушь качества изображения, наложение эффектов на фотографии, реставрация старинных фото.
Создание полиграфической продукции: листовки, календари, визитки.
Cоздание анимированных банеров, дизайн веб-сайтов или их частей (шапки, банера, заставки). Возможность творческой самореализации.
Предпочтительно в Харькове или Харьковской области.
Опыт работы:
Ретушь качества, наложение эффектов, реставрация старинных фото. Создание полиграфической продукции: листовки, календари, визитки. Создание веб-сайтов. Так же есть опыт работы архитектором.
Образование:
Среднее специальное архитектор. 2003-2007 Харьковский строительный техникум. ХНАМГ - бакалавр, на данный момент студентка - заочница.
Навыки работы с компьютером, ПО:
Владею программами: Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW , AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Flesh(в процессе изучения)
Продвинутый пользователь ПК