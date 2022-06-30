South & West Architecture Архитектор нового поколения . Я представляю свое покаление молодых специалистов обширного направления. Яркие акценты, выделение деталей, диагностика ландшафта, представление мира искусства в четырех стенах. Только окончила среднее специальное образование, поэтому моя фантазия и энтузиазм - бескрайние. Создаю портфолио, основанное на мелких домашних проектах; вышла мечта может стать частью моей жизни.

Я против войны в Украине !