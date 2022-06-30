ArchiWest

Владислава Качур ArchiWest

 
21 годРоссия/Петропавловск-Камчатский
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
South & West Architecture

Архитектор нового поколения.

Я представляю свое покаление молодых специалистов обширного направления. 

Яркие акценты, выделение деталей, диагностика ландшафта, представление мира искусства в четырех стенах.

Только окончила среднее специальное образование, поэтому моя фантазия и энтузиазм - бескрайние.

Создаю портфолио, основанное на мелких домашних проектах; вышла мечта может стать частью моей жизни.