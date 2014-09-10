Архитектор, визуализатор, проектировщик, дизайнер,начинающий копирайтер

Профессиональный архитектор с высшим образованием ищет постоянную или удаленную работу. Выполняю работы по 3д визуализации, чертежи стадий Э, П, РП. Специализация: общественные и жилые здания, многоэтажное и малоэтажное коттеджное строительство, генеральный план и благоустройство территории. Стаж работы с 2006 года. Цена проектирования от 25 гривен за м. кв. (стадия эскиз).