Дизайнер архитектурной среды, рекламы, полиграфической продукции.

Я — дизайнер архитектурной среды (преимущественно интерьер, фасад, архитектурные формы). Кроме того, много лет работаю в рекламе (наружка, полиграфия). Предлагаю свои услуги для решения таких задач как:

– дизайн интерьера (от планировки до 3D-визуализации)

– 3D-моделирование любых объектов по чертежам заказчика или эскизным наброскам

– дизайн наружной рекламы: вывески, световые короба, штендеры и пр.

– полиграфическая продукция: разработка эксклюзивных открыток, визиток, верстка буклетов, брошюр (в т. ч. допечатная подготовка).

Существует еще масса интересных задач, которые требуют вмешательства дизайнера, поэтому постораюсь ответить на ваши «нестандартные» вопросы и помочь воплотить ваши идеи в жизнь.

Для большинства заказчиков важен результат, а не средство достижения, но все-таки иногда требуется выполнение задачи в определенной программе или адаптация под нее. Мой арсенал:

– Vectorworks 2009 (архитектурное проектирование и выполнение любых чертежей, например для вырубки полиграфической продукции). Без проблем импортирую и экспортирую DXF и DWG, так что результат работы всегда можно открыть в другом CADe.

– Cinema 4D, версия 11.5 (3D-моделирование, визуализация). При необходимости экспортирую в 3DS, чтобы открыть модель в Максе.

– Adobe Illustrator CS4 (для визиток, рекламы и малостраничной полиграфии)

– Adobe Photoshop CS4 (для всего, что связано с обработкой и созданием растровых изображений)

– Adobe InDesign CS4 (верстка многостраничных изданий)

– Adobe Acrobat (электронные издания)

Платформа Mac.