Уровень дохода: Ок. 50 000 руб. в месяц
Тип работы: Полный рабочий день
Место работы: Работа на дому
Телефон: (903) 122-2015, (066) 561-5657
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город рождения Москва
Город проживания Москва
Образование: Высшее
Дата рождения: 22 декабря 1983 г.
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
Опыт работы
Период работы: С июля 2008 года по настоящее время
Должность: Переводчик
В организации: ООО «Логрус.РУ»
Должностные
обязанности: Перевод маркетинговых и технических (в сфере ИТ) текстов.
Период работы: С ноября 2006 по июнь 2008 года
Должность: Руководитель проектов в отделе русских переводов, переводчик (Полная занятость)
В организации: ООО «Логрус.РУ», г.Москва
Должностные
обязанности: Обработка заказов на перевод, выдача их переводчикам, контроль исполнения, взаимодействие с отделом редакторов и верстки, финализация и сдача заказов.
Период работы: С марта 2006 по ноябрь 2006 года
Должность: Менеджер по работе с переводчиками (Полная занятость)
В организации: ООО «Центр профессиональных переводов», г.Москва
Должностные обязанности: Обработка заказов на перевод, выдача их переводчикам, контроль исполнения, взаимодействие с отделом редакторов и верстки, финализация и сдача заказов.
Образование
Учебное заведение: Университет Российской академии образования (Москва)
Дата окончания: Июль 2005 года
Факультет: Иностранных языков
Специальность: Лингвист-переводчик, преподаватель английского и французского языков
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Свободно владею
Французский: Базовый
Компьютерные навыки: семейство ОС Windows, пакет MS Office, работа в Интернете, Trados, SDLX.
Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B
Дополнительные сведения: В данный период жизни амбициозность берет верх — хочу найти интересную творческую работу, необязательно сопряженную исключительно с переводом, чтобы развиваться, осваивать новые области деятельности.
В работе исполнителен, надежен, имею большой опыт работы в различных коллективах, хорошо понимаю стилистику и этику деловых отношений, благодаря чувству юмора быстро нахожу общий язык с людьми независимо от их социального статуса.
Занятия в свободное время: Слушаю музыку, сижу в Интернете, много читаю.
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