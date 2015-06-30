Переводы, редактура и прочая обработка текстов.

Уровень дохода: Ок. 50 000 руб. в месяц

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: Работа на дому

Телефон: (903) 122-2015, (066) 561-5657

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город рождения Москва

Город проживания Москва

Образование: Высшее

Дата рождения: 22 декабря 1983 г.

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Опыт работы

Период работы: С июля 2008 года по настоящее время

Должность: Переводчик

В организации: ООО «Логрус.РУ»

Должностные

обязанности: Перевод маркетинговых и технических (в сфере ИТ) текстов.

Период работы: С ноября 2006 по июнь 2008 года

Должность: Руководитель проектов в отделе русских переводов, переводчик (Полная занятость)

В организации: ООО «Логрус.РУ», г.Москва

Должностные

обязанности: Обработка заказов на перевод, выдача их переводчикам, контроль исполнения, взаимодействие с отделом редакторов и верстки, финализация и сдача заказов.

Период работы: С марта 2006 по ноябрь 2006 года

Должность: Менеджер по работе с переводчиками (Полная занятость)

В организации: ООО «Центр профессиональных переводов», г.Москва

Должностные обязанности: Обработка заказов на перевод, выдача их переводчикам, контроль исполнения, взаимодействие с отделом редакторов и верстки, финализация и сдача заказов.

Образование

Учебное заведение: Университет Российской академии образования (Москва)

Дата окончания: Июль 2005 года

Факультет: Иностранных языков

Специальность: Лингвист-переводчик, преподаватель английского и французского языков

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Свободно владею

Французский: Базовый

Компьютерные навыки: семейство ОС Windows, пакет MS Office, работа в Интернете, Trados, SDLX.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав: Категория B

Дополнительные сведения: В данный период жизни амбициозность берет верх — хочу найти интересную творческую работу, необязательно сопряженную исключительно с переводом, чтобы развиваться, осваивать новые области деятельности.

В работе исполнителен, надежен, имею большой опыт работы в различных коллективах, хорошо понимаю стилистику и этику деловых отношений, благодаря чувству юмора быстро нахожу общий язык с людьми независимо от их социального статуса.

Занятия в свободное время: Слушаю музыку, сижу в Интернете, много читаю.

_________________________________________________________________