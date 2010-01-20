Archiman

Артем Денисов Archiman

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Иллюстрация, логотипы, верстка

Специализация:

— иллюстрация

— полиграфия (листовки, буклеты, календари, визитки, открытки и т.д.)

— web (Дизайн сайтов, разработка GIF, FLASH-баннеров)

— адаптация макетов полиграфии

— обработка фотографий

Дизайн сайтаFlash