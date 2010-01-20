Иллюстрация, логотипы, верстка
Специализация:
— иллюстрация
— полиграфия (листовки, буклеты, календари, визитки, открытки и т.д.)
— web (Дизайн сайтов, разработка GIF, FLASH-баннеров)
— адаптация макетов полиграфии
— обработка фотографий
Портфолио
- Сайт для центра иностранных языков124 просмотра
- Для компании GenuineSoft157 просмотров
- Для сайта типографии Only Print153 просмотра
- Для сайта типографии Only Print198 просмотров
- Для сайта типографии Only Print175 просмотров
- Иллюстрации. Журнал для аптекарей "Мистер Блистер"1229 просмотров
- Ресторан "GRAND Canyon"160 просмотров
- Фарм. фирма "Дарница"354 просмотра
- Персонажи250 просмотров
- Логотип для магазина одежды238 просмотров