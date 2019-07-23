ArchitektorS

Сергей ArchitektorS

 
64 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектор с большим опытом. Проектирование любых объектов, 3d визуализация.

В профессии более 30 лет , более 200 реализованных проектовразличного назначения (коттеджи, рестораны, магазины,  отели , промышленные сооружения) в различных

регионах . Знание и применение современных технологий и материалов в

строительстве и проектировании. 

Дополнительное образование «Строительно-техническая экспертиза».  Работаю удаленно и на выезде. Предварительные

договоренности по телефону  89384415628.

 