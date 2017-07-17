Architochka

Маргарита Иванова Architochka

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьеров квартир и частных домов

Преимущества

Во главу угла в своей работе я ставлю удобство создаваемого жилого пространства и грамотное распределение функциональных зон, которое будет полностью соответствовать нуждам конкретного заказчика, а также соблюдение основных правил эргономики помещения и строительных норм.

 

Убеждена, что качественный дизайн-проект должен не просто радовать глаз, но, в первую очередь, обеспечивать комфорт обитателям дома, экономить их силы и время, повышать качество жизни.

 

Я не прибегаю к сложным архитектурным изыскам без необходимости, всегда стараясь найти самый простой и экономичный способ решения задачи. Это, в конечном счете, избавляет клиента от необходимости мириться с

ошибками, допущенными при ремонте, отказываться от части задуманного или прибегать к дорогостоящему авторскому сопровождению.

 

В настоящее время услуги авторского сопровождения проекта я не оказываю, но после завершения проекта даю консультации по спорным вопросам и при необходимости оказываю посильную помощь. Я, как и вы, заинтересована в оптимальном выполнении проекта.

 

Основные услуги

Базовый пакет чертежей (500 руб. за кв.м, для квартир большой квадратуры возможна скидка) включает

  • полный обмерный план помещения,
  • 2-3 вариантаперепланировки со схемами демонтируемых и возводимых стен и перегородок (если необходимо),
  • схемы расстановки мебели,
  • план разводки электрики,
  • план привязки светильников и электрооборудования,
  • план привязки сантехники,
  • планы полов и потолков (с разрезами потолков при необходимости),
  • план отделки стен с рекомендациями по материалам.
Расширенный пакет (+200 руб. за кв.м) включает

  • разработку стилистического решения,
  • подбор материалов и цветовых схем (ведомость материалов с расчетом количества и стоимости),
  • подбор мебели (ведомость мебели с фото, ссылками и стоимостью),
  • схемы раскладки плитки (с подбором конкретных коллекций),
  • развертки санузлов,
  • 3D-модели помещений в эскизном виде (см. Примеры работ).
Полный пакет (+ 2 - 5 тыс. рублей в зависимости от числа помещений) включает

  • 3D-визуализация (по 2-3 рисунка на помещение),
  • эскизы мебели для изготовления на заказ,
  • помощь в подборе декора,
  • помощь в покупке мебели и материалов (при посредничестве дизайнера на них часто предоставляется скидка).
Возможно формирование пакета услуг из предложенных пунктов по усмотрению заказчика. В этом случае цена договорная.
3D-модель