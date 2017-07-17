Дизайн интерьеров квартир и частных домов

Преимущества

Во главу угла в своей работе я ставлю удобство создаваемого жилого пространства и грамотное распределение функциональных зон, которое будет полностью соответствовать нуждам конкретного заказчика, а также соблюдение основных правил эргономики помещения и строительных норм.

Убеждена, что качественный дизайн-проект должен не просто радовать глаз, но, в первую очередь, обеспечивать комфорт обитателям дома, экономить их силы и время, повышать качество жизни.

Я не прибегаю к сложным архитектурным изыскам без необходимости, всегда стараясь найти самый простой и экономичный способ решения задачи. Это, в конечном счете, избавляет клиента от необходимости мириться с

ошибками, допущенными при ремонте, отказываться от части задуманного или прибегать к дорогостоящему авторскому сопровождению.

В настоящее время услуги авторского сопровождения проекта я не оказываю, но после завершения проекта даю консультации по спорным вопросам и при необходимости оказываю посильную помощь. Я, как и вы, заинтересована в оптимальном выполнении проекта.

Основные услуги

Базовый пакет чертежей (500 руб. за кв.м, для квартир большой квадратуры возможна скидка) включает

полный обмерный план помещения,

2-3 вариантаперепланировки со схемами демонтируемых и возводимых стен и перегородок (если необходимо),

схемы расстановки мебели,

план разводки электрики,

план привязки светильников и электрооборудования,

план привязки сантехники,

планы полов и потолков (с разрезами потолков при необходимости),

план отделки стен с рекомендациями по материалам.

(+200 руб. за кв.м) включает

разработку стилистического решения,

подбор материалов и цветовых схем (ведомость материалов с расчетом количества и стоимости),

подбор мебели (ведомость мебели с фото, ссылками и стоимостью),

схемы раскладки плитки (с подбором конкретных коллекций),

развертки санузлов,

3D-модели помещений в эскизном виде (см. Примеры работ).

(+ 2 - 5 тыс. рублей в зависимости от числа помещений) включает

3D-визуализация (по 2-3 рисунка на помещение),

эскизы мебели для изготовления на заказ,

помощь в подборе декора,

помощь в покупке мебели и материалов (при посредничестве дизайнера на них часто предоставляется скидка).

Возможно формирование пакета услуг из предложенных пунктов по усмотрению заказчика. В этом случае цена договорная.