Преимущества
Во главу угла в своей работе я ставлю удобство создаваемого жилого пространства и грамотное распределение функциональных зон, которое будет полностью соответствовать нуждам конкретного заказчика, а также соблюдение основных правил эргономики помещения и строительных норм.
Убеждена, что качественный дизайн-проект должен не просто радовать глаз, но, в первую очередь, обеспечивать комфорт обитателям дома, экономить их силы и время, повышать качество жизни.
Я не прибегаю к сложным архитектурным изыскам без необходимости, всегда стараясь найти самый простой и экономичный способ решения задачи. Это, в конечном счете, избавляет клиента от необходимости мириться с
ошибками, допущенными при ремонте, отказываться от части задуманного или прибегать к дорогостоящему авторскому сопровождению.
В настоящее время услуги авторского сопровождения проекта я не оказываю, но после завершения проекта даю консультации по спорным вопросам и при необходимости оказываю посильную помощь. Я, как и вы, заинтересована в оптимальном выполнении проекта.
Основные услуги
Базовый пакет чертежей (500 руб. за кв.м, для квартир большой квадратуры возможна скидка) включает
- полный обмерный план помещения,
- 2-3 вариантаперепланировки со схемами демонтируемых и возводимых стен и перегородок (если необходимо),
- схемы расстановки мебели,
- план разводки электрики,
- план привязки светильников и электрооборудования,
- план привязки сантехники,
- планы полов и потолков (с разрезами потолков при необходимости),
- план отделки стен с рекомендациями по материалам.
- разработку стилистического решения,
- подбор материалов и цветовых схем (ведомость материалов с расчетом количества и стоимости),
- подбор мебели (ведомость мебели с фото, ссылками и стоимостью),
- схемы раскладки плитки (с подбором конкретных коллекций),
- развертки санузлов,
- 3D-модели помещений в эскизном виде (см. Примеры работ).
- 3D-визуализация (по 2-3 рисунка на помещение),
- эскизы мебели для изготовления на заказ,
- помощь в подборе декора,
- помощь в покупке мебели и материалов (при посредничестве дизайнера на них часто предоставляется скидка).
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