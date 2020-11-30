Areadel1993

Графический Дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Инна Я специалист по графическому дизайну. Опыт работы около 2х лет. Готова работать как проектно, так и на постоянной, удаленной основе.
ЧТО Я МОГУ:
- Дизайн полиграфической продукции (визитки, флаера, сертификаты,
открытки, холсты, календари, плакаты, стикеры, наружная реклама,
пригласительные, чашки, футболки)
- Создание эскизов для татуировок
- Векторная графика
- Предметная и портретная ретушь фотографий
- Цветокоррекция
СТОИМОСТЬ:
Цена зависит от объёма, сложности работы и сроков.
Ссылка на моё портфолио: https://www.behance.net/areadel19994d0
Буду рада сотрудничеству с Вами!