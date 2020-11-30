Areadel1993

Графический Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Инна Я специалист по графическому дизайну. Опыт работы около 2х лет. Готова работать как проектно, так и на постоянной, удаленной основе.

ЧТО Я МОГУ:

- Дизайн полиграфической продукции (визитки, флаера, сертификаты,

открытки, холсты, календари, плакаты, стикеры, наружная реклама,

пригласительные, чашки, футболки)

- Создание эскизов для татуировок

- Векторная графика

- Предметная и портретная ретушь фотографий

- Цветокоррекция

СТОИМОСТЬ:

Цена зависит от объёма, сложности работы и сроков.

Ссылка на моё портфолио: https://www.behance.net/areadel19994d0

Буду рада сотрудничеству с Вами!