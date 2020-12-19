Способы связи:
- E-mail: [email protected],
- Телеграмм: ___,
- Личный Телефон: по запросу;
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Если я взялся за проект, то будьте уверены, что сделаю в поставленный срок.
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Гарантия на верстку:
После передачи архива с завершенной версткой, в течение двух недель, бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть замечены при приеме работы, либо позже.
Гарантирую:
- Соблюдение поставленных сроков,
- Разумную цену,
- Готовность сразу же приступить к работе,
- Ответ на письма, отправленные на почту, телеграмм;
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Если я взялся за проект, то будьте уверены, что сделаю в поставленный срок.
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Знания технологий:
-HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript,
-Bootstrap 3,
-Gulp,
-SCSS / LESS,
-FlexBox,
-БЭМ,
-Кроссбраузерность;
Способы связи:
- E-mail: [email protected],
- Телеграмм: ___,
- Личный Телефон: по запросу;
Способы оплаты:
- MasterCard,
- Qiwi,
- Яндекс Деньги;
Пишите, всегда рад новым знакомствам.
С уважением, Владислав.
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