Только Качественная Адаптивная верстка с чистым кроссбраузерным кодом. HTML5, CSS3(SCSS, LESS), jQuery, JavaScript.

Способы связи:

- E-mail: [email protected],

- Телеграмм: ___,

- Личный Телефон: по запросу;

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Если я взялся за проект, то будьте уверены, что сделаю в поставленный срок.

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Гарантия на верстку :

После передачи архива с завершенной версткой, в течение двух недель, бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть замечены при приеме работы, либо позже.

Гарантирую:

- Соблюдение поставленных сроков,

- Разумную цену,

- Готовность сразу же приступить к работе,

- Ответ на письма, отправленные на почту, телеграмм;

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Если я взялся за проект, то будьте уверены, что сделаю в поставленный срок.

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Знания технологий:

-HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript,

-Bootstrap 3,

-Gulp,

-SCSS / LESS,

-FlexBox,

-БЭМ,

-Кроссбраузерность;

Способы связи:

- E-mail: [email protected],

- Телеграмм: ___,

- Личный Телефон: по запросу;

Способы оплаты:

- MasterCard,

- Qiwi,

- Яндекс Деньги;

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Владислав.

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