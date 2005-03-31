Простая музыка

Рассказывать мне особо нечего, я просто когда то увлёкся музыкой и начал её делать, пока только любительски и %90 прцоентов записей было затеряно

Я учавствовал в разработке одной игры которая так и не вышла (из за каких-то проблем Верхушки проэкта)

она была в пиксельно-космическом стиле, и мне поручили создать эмибент для локации и переходов в загрузочных экранах, но к сожалению я только успел написать один трек для локации

Ютуб канал с материалом 2016-2018 года

Там вы можете посмотреть примеры работ, они в разных стилях и оформлениях, там же и находится материал не созданой игры, и не только. Важный акцент делаю на том что без вокала, я умею петь, но только микрофон довльно плохой и студийной записью занятся не могу.

Прошу по возможности писать на английском, т.к. русский я знаю только на разговорном уровне