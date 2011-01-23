Многопрофильный консалтинг

12 лет опыта работы в банковском секторе НПО, степень бакалавра-лингвиста (переводчик), степень МВА университета Robert Gordon в Шотландии (очно), совершенное владение азербайджанским, русским, английским и турецким языками.

Основные услуги: переводы, консультации по исследовательской и коммерческой тематике, коучинг, бизнес планирование. Имеется также богатый опыт написания уникальных статей на общественно-гуманитарную тематику.

Примеры работ и остальные детали обговариваю исключительно лично.

Оплата: Moneybookers.com, Western Union, Быстрая Почта, наличными представителям в Баку, Москве, Киеве и Минске.