Человек, с большим кол-во свободного времени, мощным компьютером, навыками делать абсолютно любую работа, а также желанием учиться чему то новому!

Фрилансер с небольшим стажем. Всегда выполнял задания заказчиков, и все были довольны(можете проверить!). Хорошо знаю русский язык, на высоком уровне английский. Стараюсь много времени уделять, чтобы учиться чему то новому. Учусь в колледже, но пока на дистанционном обучении, из-за чего появилось много времени. Хочу провести это время с пользной-помочь людям, а также подзаработать немного денег!