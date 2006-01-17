Argo

Гость Argo

 
46 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин, продвижение

    Требуется продвижение интернет-магазина по продаже дисков (игры, фильмы) в Украине. Работаем через выработаный SEO-план с фиксацией промежуточных целей. Предпочтение подрядчику из Киева. Но в первую очередь внимание будет уделено =&gt;стоимость/результат. Ждем предложений. Работать будем на долгосрочной основе.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание подобного сайта

    Создание сайта подобного www.e-katalog.ru Указывайте стоимость и сроки создания. Можно скрутить все это на CMS. Предпочтение будет отдано устойчивости на больших объемах данных и легкости в администрировании. К соискателям просьба иметь опыт создания аналогичных проектов, которые можно ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб-программист со знанием CMS Bitrix на удаленную работу и верстальщик

    На удаленную работу требуется веб-программист, имеющий опыт успешной работы с CMS Bitrix (желательно наличие готовых проектов) Требования: хорошие знания php и mysql. Очень приветствуется знание других веб-технологий. Пунктуальность, аккуратность, нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Требования ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад