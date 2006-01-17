Требуется продвижение интернет-магазина по продаже дисков (игры, фильмы) в Украине. Работаем через выработаный SEO-план с фиксацией промежуточных целей. Предпочтение подрядчику из Киева. Но в первую очередь внимание будет уделено =>стоимость/результат. Ждем предложений. Работать будем на долгосрочной основе.
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание сайта подобного www.e-katalog.ru Указывайте стоимость и сроки создания. Можно скрутить все это на CMS. Предпочтение будет отдано устойчивости на больших объемах данных и легкости в администрировании. К соискателям просьба иметь опыт создания аналогичных проектов, которые можно ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт18 лет назад
На удаленную работу требуется веб-программист, имеющий опыт успешной работы с CMS Bitrix (желательно наличие готовых проектов) Требования: хорошие знания php и mysql. Очень приветствуется знание других веб-технологий. Пунктуальность, аккуратность, нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Требования ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад