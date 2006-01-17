Создание сайта подобного www.e-katalog.ru Указывайте стоимость и сроки создания. Можно скрутить все это на CMS. Предпочтение будет отдано устойчивости на больших объемах данных и легкости в администрировании. К соискателям просьба иметь опыт создания аналогичных проектов, которые можно ...