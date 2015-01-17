Argonium

Михаил Балан Argonium

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка 3D моделей и визуализация изделий изметалла

    Для размещения на сайте необходимо визуализировать 20 моделей столов согласно предоставленного ТЗ. На некоторые изделия модели предоставлены в открытом доступе. Примеры результата во вложении.

    3D-графика32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип+фирменный стиль+дизайн сайта

    $400

    Производственной компании Аргониум требуется разработка логотипа, фирменного стиля, дизайн сайта. Сфера деятельности - изготовление дизайнерских металлоконструкций по чертежам заказчика (столы,светильники,декор) Наименование компании это сочетание названия спецгаза для качественной сварки Аргона и Ума. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Логотип+фирменный стиль+дизайн сайта
Спасибо Мише. положительный, приятный в общении. рекомендую
Реальный дизайнер за реальные деньги в г. Киеве. Требовалось создать логотип и фирменный стиль компании по производству металоизделий. Немножко дороже чем у других, но результат того стоит. Никаких проблем не было, приняли работу практически без доработок. Со сроками тоже все в порядке. Рекомендую друзьям! Антон, жди новых заказов )
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