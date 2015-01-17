Для размещения на сайте необходимо визуализировать 20 моделей столов согласно предоставленного ТЗ. На некоторые изделия модели предоставлены в открытом доступе. Примеры результата во вложении.
3D-графика32 заявки
Закрыт
8 лет назад
Для размещения на сайте необходимо визуализировать 20 моделей столов согласно предоставленного ТЗ. На некоторые изделия модели предоставлены в открытом доступе. Примеры результата во вложении.
Производственной компании Аргониум требуется разработка логотипа, фирменного стиля, дизайн сайта. Сфера деятельности - изготовление дизайнерских металлоконструкций по чертежам заказчика (столы,светильники,декор) Наименование компании это сочетание названия спецгаза для качественной сварки Аргона и Ума. ...