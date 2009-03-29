Arhangelxl

Константин Кочетков Arhangelxl

 
40 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
GlamourStyle - фото и видео обработка, Создание сайта "под ключ"
Отзывы заказчиков
SilverGroup
Александр 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
15 лет назад
Небходимо создать сайт на церковную тематику
Все сделал как обещал проект сдан вовремя минута в минуту и . И цена за проект приятно меня удивила. За что огромный респект. Дизайн проекта оформил на 5+. Все нюансы работы обсуждали онлайн и предлагал подходящие методы решения поставленых задач. Отличный подход к заказчику. Рекомендую. P.S. Спасибо Константин за проделаню работу от себя добавляю вам 50$.
Приятный человек, с ним можно сотрудничать.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $30
от 1 дня
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