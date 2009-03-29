Все сделал как обещал проект сдан вовремя минута в минуту и . И цена за проект приятно меня удивила. За что огромный респект. Дизайн проекта оформил на 5+. Все нюансы работы обсуждали онлайн и предлагал подходящие методы решения поставленых задач. Отличный подход к заказчику. Рекомендую. P.S. Спасибо Константин за проделаню работу от себя добавляю вам 50$.