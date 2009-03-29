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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Все сделал как обещал проект сдан вовремя минута в минуту и . И цена за проект приятно меня удивила. За что огромный респект. Дизайн проекта оформил на 5+. Все нюансы работы обсуждали онлайн и предлагал подходящие методы решения поставленых задач. Отличный подход к заказчику. Рекомендую. P.S. Спасибо Константин за проделаню работу от себя добавляю вам 50$.
Ответный отзыв
Приятный человек, с ним можно сотрудничать.
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $30
от 1 дня
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