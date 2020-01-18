Arhipov_sergey

Сергей Архипов Arhipov_sergeyArhipov_sergey
23 годаРоссия/Химки
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Python разработчик
Привет, меня зовут Сергей!
У меня среднее специальное техническое образование, дополнительно изучал frontend-разработку(HTML, CSS, SASS, SCSS, Bootstrap, JS, jQuery, Adobe Photoshop) и backend-разработку(Python, Django, Flask, Tkinter, pip, SQLite, PostgreSQL, git, github). Так же на уровне продвинутого пользователя знаком с продуктами MS Office.
Готов выполнять разнообразные задачи(от создания таблиц в Excel, до создания сайтов с нуля)
Пишите, сделаю работу, как для себя)
Действие аккаунта приостановлено!