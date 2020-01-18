Arhipov_sergey

Python разработчик

Привет, меня зовут Сергей!

У меня среднее специальное техническое образование, дополнительно изучал frontend-разработку(HTML, CSS, SASS, SCSS, Bootstrap, JS, jQuery, Adobe Photoshop) и backend-разработку(Python, Django, Flask, Tkinter, pip, SQLite, PostgreSQL, git, github). Так же на уровне продвинутого пользователя знаком с продуктами MS Office.

Готов выполнять разнообразные задачи(от создания таблиц в Excel, до создания сайтов с нуля)

Пишите, сделаю работу, как для себя)