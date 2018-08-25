Администратор Вконтакте, модератор, контент менеджер, админ сайта/интернет-магазина, дизайнер логотипов
Опыт ведения групп/пабликов ВК 7 лет.
Есть навыки в создании различных картинок/логотипов в графических программах. Умею создавать меню группы, работать с вики разметкой.
Наличие компьютера с выходом в интернет, также имею в телефоне мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Skype.
Всегда на связи! ;)
Активный пользователь соц. сетей: Instagram, Вконтакте.
Есть небольшой опыт работы с сайтами Wordpress, Opencart.
Знание программы Excel - на уровне продвинутого пользователя.