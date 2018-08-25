AriKarina

Карина AriKarina

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Администратор Вконтакте, модератор, контент менеджер, админ сайта/интернет-магазина, дизайнер логотипов

Опыт ведения групп/пабликов ВК 7 лет.

 

Есть навыки в создании различных картинок/логотипов в графических программах. Умею создавать меню группы, работать с вики разметкой.

 

 

Наличие компьютера с выходом в интернет, также имею в телефоне мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Skype. 

Всегда на связи! ;)

 

Активный пользователь соц. сетей: Instagram, Вконтакте. 

 

Есть небольшой опыт работы с сайтами Wordpress, Opencart. 

 

 

Знание программы Excel - на уровне продвинутого пользователя. 

WordPressOpenCart