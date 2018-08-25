Администратор Вконтакте, модератор, контент менеджер, админ сайта/интернет-магазина, дизайнер логотипов

Опыт ведения групп/пабликов ВК 7 лет.

Есть навыки в создании различных картинок/логотипов в графических программах. Умею создавать меню группы, работать с вики разметкой.

Наличие компьютера с выходом в интернет, также имею в телефоне мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Skype.

Всегда на связи! ;)

Активный пользователь соц. сетей: Instagram, Вконтакте.

Есть небольшой опыт работы с сайтами Wordpress, Opencart.

Знание программы Excel - на уровне продвинутого пользователя.