Мария Санько, Дмитриевна.

Вильнюс.

Бакалавр, Вильнюсский Университет, Экономический факультет

Имеется опыт работы бизнес-аналитиком, в агентуре развития Вильнюсского региона.

Работаю в социальной сфере, организатором социальной работы и координатором социальных проектов в Социальном центре Еврейской общины Литвы. Работа разносторонняя, требует множества навыков.

Учусь на курсах Гештальт психотерапевтов, в Литовском Гештальт институт.

В свободное время читаю, пишу стихи и сказки. Участвовала в Республиканском конкурсе Русской поэзии, в 2006 году, заняла третье место по республике.

Увлеклась копирайтингом, писала статьи на разные темы.

Иногда подарабатываю написанием работ для студентов, (рефератов, курсовых, дипломных)

Общительная, трудолюбивая, жизнерадостная.

Увлекаюсь психологией, слежу за новостями науки, люблю путешествовать, провожу много времени на свежем воздухе, люблю кататься верхом, занимаюсь фотографией, скорее как любитель, чем как профессионал.

В планах - окончить курсы психотерапевта, ознакомиться с психодрамой и арттерапией, выучить испанский язык.