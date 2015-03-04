Здравствуйте!

Хочу предложить свои услуги копирайтера/рерайтера.

О себе: имею высшее журналистское образование и небольшой опыт работы по специальности. Занимаюсь фрилансом четыре года. Работаю с любыми тематиками и жанрами.

С отзывами о моей работе вы можете ознакомиться на сайте https://www.fl.ru/users/Ariil_Iaat/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head и на форуме http://searchengines.guru/showthread.php?p=10600443#post10600443

В качестве портфолио я хочу показать вам свое детище - мой блог http://www.novafitway.ru о питании, фитнесе и здоровом образе жизни. На его страницах вы найдете авторские статьи, переводы, обзоры, рецепты и многое другое.

К работе отношусь с максимальной ответственностью и всегда стремлюсь к продолжительному сотрудничеству.

Гарантирую высокую уникальность, качество и своевременное выполнение работы.