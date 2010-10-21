Кто такой?
Пидлисный Тарас Василевич.
Графический дизайнер, специализирующийся на дизайне сайтов и техническом дизайне. Дизайном занимаюсь более 2 лет. Решаю поставленые мне задачи любой сложности.
Мои контакты:
Icq — 446622028
Skype — pidlisnyil
Телефон — +38 (095) 802 95 25
Условия сотрудничества
1. Свяжитесь со мной через форму связи или по любому из контактов в разделе связь для получения брифа на дизайн сайта или скачайте его.
2. Заполните бриф и пришлите мне.
3. Оговариваем сумму, сроки сдачи проекта.
4. Вы мне переводите 50%.
5. В течении 1-3 дней создается макет. Вносятся коррективы с вашей стороны.
6. Когда макет утвержден окончательно, вы вносите оставшуюся часть суммы.
Работаю с предоплатой в 50%. Никогда не буресь за работу в которой не уверен что зделаю её на 100%. Сотрудничая со мной, Вы всегда можете быть уверены, что работа будет выполнена на достойном уровне и результат превзойдёт все Ваши ожидания.
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