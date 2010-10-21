Кто такой?

Пидлисный Тарас Василевич.

Графический дизайнер, специализирующийся на дизайне сайтов и техническом дизайне. Дизайном занимаюсь более 2 лет. Решаю поставленые мне задачи любой сложности.

Мои контакты:

Icq — 446622028

Skype — pidlisnyil

Телефон — +38 (095) 802 95 25

Условия сотрудничества

1. Свяжитесь со мной через форму связи или по любому из контактов в разделе связь для получения брифа на дизайн сайта или скачайте его.

2. Заполните бриф и пришлите мне.

3. Оговариваем сумму, сроки сдачи проекта.

4. Вы мне переводите 50%.

5. В течении 1-3 дней создается макет. Вносятся коррективы с вашей стороны.

6. Когда макет утвержден окончательно, вы вносите оставшуюся часть суммы.

Работаю с предоплатой в 50%. Никогда не буресь за работу в которой не уверен что зделаю её на 100%. Сотрудничая со мной, Вы всегда можете быть уверены, что работа будет выполнена на достойном уровне и результат превзойдёт все Ваши ожидания.