Дизайн сайтов и landing page

Добрый день!

Я занимаюсь проектированием и дизайном сайтов, сервисов и landing page.

Работаю в программе фотошоп. Заканчиваю курсы по ux-дизайну от skillbox.

Этапы работы:

1) Клиент присылает все необходимые материалы для сайта, заполняет тз (или присылает свое), брендбук компании (если имеется).

2) Далее проводится аналитическая работа по сайту, сбор информации, полное погружение в задачу для дальнейшего предложения лучших идей для сайта/сервиса

3) После проведения аналитики, составляется карта пути пользователя на сайте (CJM) и далее дальнейшее прототипирование страниц.

4) После согласования прототипов начинается разработка дизайна главной страницы.

5) После согласования концепта главной страницы, дорабатываются остальные страницы сайта.

6) Далее составляется ui кит и тз для верстальщика.

Версткой не занимаюсь, но могу собрать лендинг или простой сайт на конструкторе Wix или Tilda (по желанию клиента)

Я работаю по 50% предоплате (способ оплаты обсуждаем, но в приоритете сбербанк. После согласования всех правок, (если в этом есть необходимость), предоставления jpeg макета окончательной оплаты, сразу высылаю вам готовый psd-файл для верстки.

Немного обо мне:

Наработан большой опыт контент-менеджером.

Знание: HTML, CSS, Photoshop, типография.

Прохожу курсы ux-дизайн от skillbox.

Связаться со мной вы может следующим способом:

через личные сообщения в сервисе;

skype: belikova120;

почта: [email protected].

телеграм: @belikova120

Если заказчик проживает в Москве, возможно обсуждение проекта по телефону, телеграмму или whatsapp.

При добавлении в skype во избежании попадания в спам, просьба указать в заявке, что вы с freelansim.ru.

Также рассматриваю долгосрочное сотрудничество с заказчиками)