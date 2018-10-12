Добрый день!
Я занимаюсь проектированием и дизайном сайтов, сервисов и landing page.
Работаю в программе фотошоп. Заканчиваю курсы по ux-дизайну от skillbox.
Этапы работы:
1) Клиент присылает все необходимые материалы для сайта, заполняет тз (или присылает свое), брендбук компании (если имеется).
2) Далее проводится аналитическая работа по сайту, сбор информации, полное погружение в задачу для дальнейшего предложения лучших идей для сайта/сервиса
3) После проведения аналитики, составляется карта пути пользователя на сайте (CJM) и далее дальнейшее прототипирование страниц.
4) После согласования прототипов начинается разработка дизайна главной страницы.
5) После согласования концепта главной страницы, дорабатываются остальные страницы сайта.
6) Далее составляется ui кит и тз для верстальщика.
Версткой не занимаюсь, но могу собрать лендинг или простой сайт на конструкторе Wix или Tilda (по желанию клиента)
Я работаю по 50% предоплате (способ оплаты обсуждаем, но в приоритете сбербанк. После согласования всех правок, (если в этом есть необходимость), предоставления jpeg макета окончательной оплаты, сразу высылаю вам готовый psd-файл для верстки.
Немного обо мне:
Наработан большой опыт контент-менеджером.
Знание: HTML, CSS, Photoshop, типография.
Прохожу курсы ux-дизайн от skillbox.
Связаться со мной вы может следующим способом:
через личные сообщения в сервисе;
skype: belikova120;
почта: [email protected].
телеграм: @belikova120
Если заказчик проживает в Москве, возможно обсуждение проекта по телефону, телеграмму или whatsapp.
При добавлении в skype во избежании попадания в спам, просьба указать в заявке, что вы с freelansim.ru.
Также рассматриваю долгосрочное сотрудничество с заказчиками)