ArinaCarter

Удаленный бизнес ассистент, интернет маркетолог

Чем могу быть полезна: разработаю маркетинговую стратегию,проведу маркетинговые исследования, сверстаю посадочную страницу, презентацию или сайт ссовременным дизайном, использую в работе 20 фотостоков и 162 кириллических шрифта, набор из 1000 иконок, организую работу с социальными сетями,

подготовлю продающий контент, создам и настрою имейл-рассылки в Мейлчимпе и Гетреспонсе,

скоординирую ведение проектов, работу подрядчиков, настрою аналитику и отчетность по проекту, составлю ТЗ. http://arinacarterportfolio.tilda.ws/