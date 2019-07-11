ArinaKharitonova

Я могу быть полезна вам, если вам нужны: - перевод с/на английский язык
- написание и рерайтинг статей
- перевод аудио и видео в текст
- написание постов и составление контент-плана
Мой опыт работы переводчиком - 2 года
Опыт работы репетитором английского - 3 года
Опыт в копирайтинге/ рерайте/ транскрибации - 1 год
Опыт в контент-менеджменте- 8 месяцев
Моинавыки переводчика:
- перевод
- вычитка
- редактирование текста
- перевод субтитров
Что яперевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров,
технические документы и т. д.)
- Игры/Приложения
- Деловая переписка
- Сайты
- сертификаты
- Отчеты
- Письма
- Новости
- Тексты о путешествиях/моде
- Презентации
- Аудио/видео файлы
Инструменты,которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Abbyy Fine Reader
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- Онлайн словари
Я могу:
- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF);
Я проходила обучение английского в Великобритании, Шотландии и дважды на Филиппинах.
Ястараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Опыт работы контент-менеджером:
- Опыт составления планов и написания таких статей, как: физкультурных, бьюти-сферы, питания, коучинга, сторитллинги
Проходила ряд курсов по фрилансу:
- Курсы от копирайта Артура Будовскова
- Курсы от маркетолога Марии Соладар
- Курс "Фриланс-зарабатывай" от @nutumn
- Курс для инстаграм-менеджеров @nioly