ArinaKharitonova

Перевод, копирайтинг, рерайтинг, контент-менеджмент

Я могу быть полезна вам, если вам нужны: - перевод с/на английский язык

- написание и рерайтинг статей

- перевод аудио и видео в текст

- написание постов и составление контент-плана

Мой опыт работы переводчиком - 2 года

Опыт работы репетитором английского - 3 года

Опыт в копирайтинге/ рерайте/ транскрибации - 1 год

Опыт в контент-менеджменте- 8 месяцев

Моинавыки переводчика:

- перевод

- вычитка

- редактирование текста

- перевод субтитров

Что яперевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров,

технические документы и т. д.)

- Игры/Приложения

- Деловая переписка

- Сайты

- сертификаты

- Отчеты

- Письма

- Новости

- Тексты о путешествиях/моде

- Презентации

- Аудио/видео файлы

Инструменты,которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Abbyy Fine Reader

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- Онлайн словари

Я могу:

- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF);

Я проходила обучение английского в Великобритании, Шотландии и дважды на Филиппинах.

Ястараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Опыт работы контент-менеджером:

- Опыт составления планов и написания таких статей, как: физкультурных, бьюти-сферы, питания, коучинга, сторитллинги

Проходила ряд курсов по фрилансу:

- Курсы от копирайта Артура Будовскова

- Курсы от маркетолога Марии Соладар

- Курс "Фриланс-зарабатывай" от @nutumn

- Курс для инстаграм-менеджеров @nioly