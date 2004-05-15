ArinaPavlova15

Меня зовут Арина,мне 18 лет. Свободно владею американским английским без акцента и рисую на заказ.

Всем привет. Я окончила школу в Америке и владею языком почти идеально, часто озвучиваю разные короткие ролики или видео на ютубе. Также я очень люблю рисовать, изготавливаю пейзажи или другие работы на заказ. Если будут вопросы обращайтесь, я готова выделять по максимуму время для работы,поскольку сейчас у меня свободный график. Я довольно артистичный человек, с опытом актёрского мастерства в пять лет.