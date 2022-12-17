ArinaTsarapkina

Здравствуйте! Я-графический дизайнер. Готова сотрудничать с Вами! Гарантирую качественную работу, выполненную в срок, с учетом Ваших предпочтений!

Коммуникабельность, отзывчивость, творческий подход к жизни, ответственность, высокая продуктивность, выносливость, пунктуальность, усидчивость, любовь к своему делу, интузиазм, умение выходить из трудных ситуаций, умение находить решение проблем, порядочность.

Создание макетов в Corel Draw для изготовления различных изделий из фанеры, роспись изделий, шлифовка и сборка изделий.