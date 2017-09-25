Arina_astarus

Разработка мобильных приложений IOS&Android и Web-сервисов
Astarus – компания разработчик комплексных ИТ решений для стартапов и бизнеса. Мы занимаемся разработкой Мобильных приложений, сложных Веб-проектов и Корпоративных порталов на заказ. Наша команда имеет большой опыт разработки проектов для компаний из России и Швейцарии и много положительных отзывов от наших заказчиков.
Навыки Разработки приложений:
- Опыт разработки на языках Java и C#(Xamarin) для Android.
- Опыт разработки на языках Objective-C, Swift для iOS.
- Опыт работы с картами Google и Yandex.
- Большой опыт работы с GPS и технологией Geofencing.
- Создание eCommerce решений для продажи реальных и виртуальных товаров, работа с платежными системами и подключение программ лояльности(промокоды и рекомендательные сервисы).
Портфолио
Сайт astarus.ru
Skype ar1na.astarus
E-mail [email protected]
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