Arina_astarus

Разработка мобильных приложений IOS&Android и Web-сервисов

Astarus – компания разработчик комплексных ИТ решений для стартапов и бизнеса. Мы занимаемся разработкой Мобильных приложений, сложных Веб-проектов и Корпоративных порталов на заказ. Наша команда имеет большой опыт разработки проектов для компаний из России и Швейцарии и много положительных отзывов от наших заказчиков.

Навыки Разработки приложений:

Опыт разработки на языках Java и C#(Xamarin) для Android.

Опыт разработки на языках Objective-C, Swift для iOS.

Опыт работы с картами Google и Yandex.

Большой опыт работы с GPS и технологией Geofencing.

Создание eCommerce решений для продажи реальных и виртуальных товаров, работа с платежными системами и подключение программ лояльности(промокоды и рекомендательные сервисы).

Портфолио

Сайт astarus.ru﻿

Skype ar1na.astarus

E-mail [email protected]