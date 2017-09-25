Arina_astarus

Арина Рылова Arina_astarus

 
32 годаРоссия/Ижевск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка мобильных приложений IOS&Android и Web-сервисов

Astarus – компания разработчик комплексных ИТ решений для стартапов и бизнеса. Мы занимаемся разработкой Мобильных приложений, сложных Веб-проектов и Корпоративных порталов на заказ. Наша команда имеет большой опыт разработки проектов для компаний из России и Швейцарии и много положительных отзывов от наших заказчиков.

Навыки Разработки приложений:

  • Опыт разработки на языках Java и C#(Xamarin) для Android.
  • Опыт разработки на языках Objective-C, Swift для iOS.
  • Опыт работы с картами Google и Yandex.
  • Большой опыт работы с GPS и технологией Geofencing.
  • Создание eCommerce решений для продажи реальных и виртуальных товаров, работа с платежными системами и подключение программ лояльности(промокоды и рекомендательные сервисы).

Портфолио

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Сайт astarus.ru﻿

Skype ar1na.astarus

E-mail [email protected]

AndroidiOSПриложение для AndroidJavaXamarinSwift