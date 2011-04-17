Пишу на заказ дипломные и курсовые уже 13-й год!!!
Выполняю работы по всем экономическим направлениям (экономика, менеджмент, маркетинг), финансы (финанализ), бухучет и аудит, также юридические и гуманитарные (психология, педагогика, философия) дисциплины.
Высшее экономическое образование (БГУЭиП).
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Мои самые положительные рекомендации! Ирина прекрасно справилась в поставленной задачей, работа выполнена в поставленные сроки и согласно требованиям. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Приятно работать с данным работодателем. Оплату произвел вовремя, задание по проекту дано подробное.
$10
10 баллов
14 лет назад
Довольна выполненной работой,все выполнено в нужный срок,качественно,спасибо большое.
Ответный отзыв
Приятно работать когда мне доверяют, а ваше доверие главная духовная благодарность за мою работу (не считая матерьяльной стороны).
$160
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена на отлично и в срок. Спасибо за качество, скорость. Обязательно порекомендую своим знакомым!
Ответный отзыв
Рада была поработать с адекватным заказчиком.
$50
0 баллов
14 лет назад
Из 12-ти заданий выполнены только 4. Исполнитель пропал. Проект не завершен. Можно хотя бы было написать, что возникли трудности, но видно Ирина посчитала это ненужным!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга