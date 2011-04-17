Arinakin

Ирина Arinakin

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пишу на заказ дипломные и курсовые уже 13-й год!!!

Выполняю работы по всем экономическим направлениям (экономика, менеджмент, маркетинг), финансы (финанализ), бухучет и аудит, также юридические и гуманитарные (психология, педагогика, философия) дисциплины.

Высшее экономическое образование (БГУЭиП).

Отзывы заказчиков

Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
$60
10 баллов
14 лет назад
Курсовой проект (Управление качеством)
Мои самые положительные рекомендации! Ирина прекрасно справилась в поставленной задачей, работа выполнена в поставленные сроки и согласно требованиям. Продолжаем сотрудничество!
Приятно работать с данным работодателем. Оплату произвел вовремя, задание по проекту дано подробное.
Ответный отзыв
Sekret6
Кристи 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Организационые структуры Муниципального Управления
Довольна выполненной работой,все выполнено в нужный срок,качественно,спасибо большое.
Приятно работать когда мне доверяют, а ваше доверие главная духовная благодарность за мою работу (не считая матерьяльной стороны).
Ответный отзыв
OksiKIN
Оксана 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$160
10 баллов
14 лет назад
Диплом: Трудовой договор
Работа выполнена на отлично и в срок. Спасибо за качество, скорость. Обязательно порекомендую своим знакомым!
Рада была поработать с адекватным заказчиком.
Ответный отзыв
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по теории организации
Из 12-ти заданий выполнены только 4. Исполнитель пропал. Проект не завершен. Можно хотя бы было написать, что возникли трудности, но видно Ирина посчитала это ненужным!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга