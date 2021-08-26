Arisha233

Арина Мошкова Arisha233

 
26 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Навыки:

Умение работать с базами данных

Транскрибация аудиофайлов

Работа в Яндекс.Директе, Google AdWords

Создание лендинга на Тильде

основы SEO

Копирайтинг/рерайтинг

Базовые знания Photoshop

Наполнение контентом

Ведение групп в социальных сетях

Грамотная устная и письменная речь

Знание ПК

Специализация. Образование среднее специальное:

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург

Коммерция, Менеджер по продажам

Закончила курсы:

1.Педагогика и психология (2021)

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова

2. Интернет-маркетинг (2020)

Санкт-Петербургская школа телевидения (Международная школа профессий), Интернет-маркетолог

Photoshop