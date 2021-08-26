Навыки:
Умение работать с базами данных
Транскрибация аудиофайлов
Работа в Яндекс.Директе, Google AdWords
Создание лендинга на Тильде
основы SEO
Копирайтинг/рерайтинг
Базовые знания Photoshop
Наполнение контентом
Ведение групп в социальных сетях
Грамотная устная и письменная речь
Знание ПК
Специализация. Образование среднее специальное:
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург
Коммерция, Менеджер по продажам
Закончила курсы:
1.Педагогика и психология (2021)
Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова
2. Интернет-маркетинг (2020)
Санкт-Петербургская школа телевидения (Международная школа профессий), Интернет-маркетолог
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