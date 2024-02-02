Веб-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Арина и я веб-дизайнер, рада видеть Вас на этой страничке!) Разрабатываю: лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, личные кабинеты на платформе Tilda, а также сайты на Taplink, дизайн для презентаций, гайдов и чеклистов, банеры и постеры, я точно смогу тебе помочь!

Мои преимущества:

1. Делаю сайт под ключ(макет дизайна+верстка). Нет необходимости в поиске других специалистов, на выходе вы получаете готовый сайт



2. Работаю и с шаблонами и с zero-block (блок, на котором весь дизайн создаётся с нуля)



3. Владею всеми видами анимаций на тильде + работаю с кодом. Сайт будет анимированным, пользователем интересно его листать и изучать



4. Владею навыком подключения технических настроек: домен, платежная система,рассылки и тд.



5. Адаптирую сайт под все устройства. На любом устройстве ваш сайт будет хорошо выглядеть



6. Работаем обязательно по договору. Я ценю комфорт и спокойствие своих клиентов12:41