Сторисмейкер

Меня зовут Арина, я сторисмейкер. И я могу помочь вам распаковать личность в stories и создавать качественный контент. Я прошла курс по сторисмейкингу VIDEOMOOD, собрала портфолио и несколько кейсов и теперь ищу клиентов для постоянного ведения! Очень надеюсь, что им будете именно вы)

Какие услуги я предоставляю:

 монтаж контента в сториз

продумывание рубрик и персонажей, основываясь на личности клиента

 составление контент-плана

 консультация по съемке сториз

✍ помощь в нахождении своего стиля ведения сториз (индивидуальный подбор шрифтов, оформления и манеры съемки)

*также дополнительно пишу прогревы для запусков продуктов в stories.