Сторисмейкер
Меня зовут Арина, я сторисмейкер. И я могу помочь вам распаковать личность в stories и создавать качественный контент. Я прошла курс по сторисмейкингу VIDEOMOOD, собрала портфолио и несколько кейсов и теперь ищу клиентов для постоянного ведения! Очень надеюсь, что им будете именно вы)
Какие услуги я предоставляю:
монтаж контента в сториз
продумывание рубрик и персонажей, основываясь на личности клиента
составление контент-плана
консультация по съемке сториз
✍ помощь в нахождении своего стиля ведения сториз (индивидуальный подбор шрифтов, оформления и манеры съемки)
*также дополнительно пишу прогревы для запусков продуктов в stories.
Действие аккаунта приостановлено!