Переводчик/Копирайтер

Образование:

Высшее, специальность лингвист-переводчик.

Работаю с письменными и устными англо-русскими, русско-английскими переводами с 2009 года.

Тематики: сельскохозяйственная техника, сельхоз деятельность, строительная техника, перевод различных статей, брошюр, рекламных текстов, буклетов, перевод линейки лакокрасочных изделий, штукатурки, шпатлевки и многое другое.

Опыт работы в компании Марубени Краснодар (2012-2014): ведение деловой англоязычной переписки, перевод документации, финансовых анализов, бухгалтерских отчетов, перевод сайта, технические переводы.

С 2014 года работаю удаленно с американским бюро переводов Concourse LS, занимаюсь различными переводами для медицинских страховых компаний, а так же переводами текстов о спортивных товарах.

Так же, в силу своей профессии, легко справлюсь с созданием текстов, статей, обзоров, эссе, рассказов и прочей печатно-текстовой продукцией, так сказать.