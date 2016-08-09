Высококлассный дизайн и верстка любой полиграфии
Дизайнер-верстальщик полиграфии с опытом работы более 15 лет.
Адекватный и креативный профессионал с прямыми руками. Работаю только сам, без подряда.
Всегда нахожусь на связи.
Портфолио Вы можете увидеть в моем профиле и на моем сайте: http://printing-design.net
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Портфолио
- Буклет "Shipbuilding cluster of Leningrad region"214 просмотров
- Буклет "Cluster of the medical..."236 просмотров
- Буклет "Automotive cluster of Leningrad region"232 просмотра
- Книга "Михаил Шемякин. Альбом в двух томах"253 просмотра
- Книга "Дом Романовых в Пушкинском Доме"213 просмотров
- Книга "Русский характер в народных картинках..."206 просмотров
- Книга "М. Ю. Лермонтов. Сводный каталог..."180 просмотров
- 7 книг проекта "Войны Византии"337 просмотров
- Книга "Отчизну обняла кровавая забота..."173 просмотра
- Книга "Первая Мировая война..."211 просмотров
- Книга "Верили в Победу свято"165 просмотров
- Буклет "Leningrad region. The territory..."181 просмотр