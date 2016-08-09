Высококлассный дизайн и верстка любой полиграфии

Дизайнер-верстальщик полиграфии с опытом работы более 15 лет.

Адекватный и креативный профессионал с прямыми руками. Работаю только сам, без подряда.

Всегда нахожусь на связи.

Портфолио Вы можете увидеть в моем профиле и на моем сайте: http://printing-design.net

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