Желаете узнать что такое качественный и профессиональный дизайн: логотипов, визитных карточек, документов и иконок веб-сайтов — заполняете форму:

Адрес в интернете — goo.gl/v76B28

И в пределах 5 часов получаете на выбор один из 5 уникальных дизайнов!

Примеры работ есть в моём профиле по адресу:

freelancehunt.com/freelancer/Arkan0ID.html#portfolio

Цены

– Логотип для печати и экрана (5000px) (svg, png) $14.99

– Макет визитки (svg, png) $14.99

– Макет конверта (svg, png) $4.99

– Макет бланка (pdf, png, docx) $4.99

– Фавиконка (ico, png) $4.99

Дизайн-пакет (все включено) $29.99

Экономия $14.96!