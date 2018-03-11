Arkan0ID

Александр Павлов Arkan0ID

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Желаете узнать что такое качественный и профессиональный дизайн: логотипов, визитных карточек, документов и иконок веб-сайтов — заполняете форму:

Адрес в интернете — goo.gl/v76B28 

И в пределах 5 часов получаете на выбор один из 5 уникальных дизайнов!

Примеры работ есть в моём профиле по адресу:

freelancehunt.com/freelancer/Arkan0ID.html#portfolio

Цены

– Логотип для печати и экрана (5000px) (svg, png)    $14.99

– Макет визитки (svg, png)                                           $14.99

– Макет конверта (svg, png)                                           $4.99

– Макет бланка (pdf, png, docx)                                     $4.99

– Фавиконка (ico, png)                                                   $4.99

Дизайн-пакет (все включено)                                      $29.99

Экономия $14.96!