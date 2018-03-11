Желаете узнать что такое качественный и профессиональный дизайн: логотипов, визитных карточек, документов и иконок веб-сайтов — заполняете форму:
Адрес в интернете — goo.gl/v76B28
И в пределах 5 часов получаете на выбор один из 5 уникальных дизайнов!
Примеры работ есть в моём профиле по адресу:
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Цены
– Логотип для печати и экрана (5000px) (svg, png) $14.99
– Макет визитки (svg, png) $14.99
– Макет конверта (svg, png) $4.99
– Макет бланка (pdf, png, docx) $4.99
– Фавиконка (ico, png) $4.99
Дизайн-пакет (все включено) $29.99
Экономия $14.96!