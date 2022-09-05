Arkhangelskaya_K

Дизайнер интерьера, бренд-менеджер

Разработка планировочных решений и полных дизайн-проектов для жилых и коммерческих помещений. Основные стили: неоклассика, современный стиль, ар-деко. Профессиональная работа с цветом. Опыт работы дизайнером более 3х лет.

Отлично понимаю заказчиков и их требования к проекту.

Разработка дизайнов пространств и различных зон на мероприятиях. Работа с гайдлайнами и бренд-буком. Навыки презентации.

Опыт организации городских танцевальных и спортивных мероприятий для компании "Red Bull" (тот, что "окрыляяяет") от разработки логотипа и концепции до финального шоу: реклама, стратегия продвижения, набор участников, брифинги, медиапланирование, брендинг площадок, работа с партнерами и агентствами. Бренд-менеджер проектов "Red Bull Flugtag 2017", "Red Bull BC One", " Red Bull Roll the Dice" и др.

Английский язык Upper-Intermediate

Работаю в ArchiCad, Procreate.

Личные качества:

Ответственный подход к задачам, оптимизм, быстрая обучаемость, стратегическое мышление, умение структурировать и расставлять приоритеты, стрессоустойчивость, умение работать в команде, соблюдение сроков.