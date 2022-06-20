Arleqin4ick

Быстрая и точная транскрибация

День добрый, меня зовут Сергей. На данный момент являюсь студентом медицинского вуза во Владивостоке, и по совместительству моделью в ателье компании. Работаю на удаленке, ибо нужны деньги на лично ИП.

Учусь последний год и понимаю, что медицина- это не моё. Собираюсь открыть своё ателье и запустить личный бренд одежды.

Выбрал именно транскрибацию, ибо сам часто сталкиваюсь с некачественным подходом к данной работе, когда смотрю на парах показы современных мод и вижу корявые субтитры. Печатаю относительно быстро, к работе подхожу серьёзно и ответственно.