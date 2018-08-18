Arlett

Владимир Arlett

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
$700
10 баллов
3 года назад
Сверстать первый лейдинг, натянуть на реакт.
LaravelNode.js
Все отлично
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
$300
10 баллов
4 года назад
Создать 7 дизайнов для лендингов
Всё по делу и чётко, проект прошёл довольно быстро и с профитом! Крайне рекомендую Владимира как порядочного и дельного заказчика!
Артём из разряда специалистов, которые могут сделать быстро и качественно ( это именно тот редкий случай ). По цене сошлись, все гибко и легко в обсуждении. Точная проработка всех "хотелок" от заказчика. Умеет, знает, может. Остался довольным. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$225
10 баллов
7 лет назад
Нужен сайт аналог (instagram web viewer)
Отличный заказчик! Четко понимает нужный результат и может донести это понимание разработчику. Приятный в общение, и вообще, хороший человек. Идёт на встречу во всех вопросах. Рекомендую, всё отлично. Спасибо, за интересный проект и опыт.
Хочется начать с того, что Даниил прекрасный человек. Без преувеличения шикарный исполнитель. Сделал все на высшем уровне. Хотя задача стояла вовсе не стандартная. Хочется отметить, что этот человек обладает хорошими навыками проектирования. Помимо выполнения своих обязанностей, активно участвует в улучшении самого конечного продукта. Всегда подкидывал идеи, искал самые лучшие решение по их реализации Именно он сможет действительно сделать качественный продукт. К моей задачи подошёл творчески. Ответственный, пунктуальный. Не срывает сроки ! Очень реально все оценивает по бюджету. Всегда идёт на встречу. Реализовал все, что было указанно и ещё намного улучшив то, что было. В итоге получился прекрасный проект. Спасибо Даниилу за его работу.
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