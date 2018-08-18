Хочется начать с того, что Даниил прекрасный человек. Без преувеличения шикарный исполнитель. Сделал все на высшем уровне. Хотя задача стояла вовсе не стандартная. Хочется отметить, что этот человек обладает хорошими навыками проектирования. Помимо выполнения своих обязанностей, активно участвует в улучшении самого конечного продукта. Всегда подкидывал идеи, искал самые лучшие решение по их реализации Именно он сможет действительно сделать качественный продукт. К моей задачи подошёл творчески. Ответственный, пунктуальный. Не срывает сроки ! Очень реально все оценивает по бюджету. Всегда идёт на встречу. Реализовал все, что было указанно и ещё намного улучшив то, что было. В итоге получился прекрасный проект. Спасибо Даниилу за его работу.