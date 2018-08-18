Создать 7 лендингов для торговой платформы. Логотип предоставляю. Разные по дизайну лендинги, которые должны копировать структуру главной страницы сайта и в тоже время быть совсем разными по дизайну.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Создать 7 лендингов для торговой платформы. Логотип предоставляю. Разные по дизайну лендинги, которые должны копировать структуру главной страницы сайта и в тоже время быть совсем разными по дизайну.
Сверстать первый лейдинг, натянуть на реакт.Разработать back на Laravel написать API и прикрутить к лейдингу на реакт.https://www.figma.com/proto/MZo8V9Zq8FyFWTFi2PYjNa/quotex?node-id=60%3A3&scaling=min-zoom&page-id=60%3A2