Инженер-строитель марок КМ, АР. Владение английским языком. Художник.
По профессии я инженер-строитель, основная специализация - КМ (Металлические конструкции) и АР (Архитектурные решения). Опыт работы - 2 года. Полное ведение проекта марки КМ.
Люблю узнавать новое, участвовать в интересных проектах.
Свободно владею английским языком. Уровень - advanced (продвинутый).
Художник-любитель.
Я люблю фантастику, фэнтези и все, что с ними связано. Предпочитаю читать на английском, рисую персонажей и иллюстрации к книгам.
Действие аккаунта приостановлено!