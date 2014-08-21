Инженер-строитель марок КМ, АР. Владение английским языком. Художник.

По профессии я инженер-строитель, основная специализация - КМ (Металлические конструкции) и АР (Архитектурные решения). Опыт работы - 2 года. Полное ведение проекта марки КМ.

Люблю узнавать новое, участвовать в интересных проектах.

Свободно владею английским языком. Уровень - advanced (продвинутый).

Художник-любитель.

Я люблю фантастику, фэнтези и все, что с ними связано. Предпочитаю читать на английском, рисую персонажей и иллюстрации к книгам.